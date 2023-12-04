Економіка

13:18 04.12.2023

Попит на новорічні товари в листопаді 2023 р. зріс удвічі - "Епіцентр"

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Попит на новорічні товари в листопаді 2023 р. зріс удвічі - "Епіцентр"

Попит на новорічні товари та святковий декор у листопаді 2023 року зріс удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомила пресслужба мережі "Епіцентр".

За даними мережі, найбільший попит у категорії святкових товарів має продукція із символом наступного року - драконом. Серед них м'які іграшки, фігурки, ялинкові прикраси. За три тижні листопада "Епіцентр" реалізував половину асортименту з драконами, підрахували в мережі.

"Також у топі святкових товарів гірлянди, але якщо торік гірлянди на батарейках були просто джерелом світла у квартирах, то цьогоріч українці декорують ними свої домівки", - розповіла керівниця департаменту товарів для свят Олена Поліковська, чиї слова наведено в пресрелізі.

Крім того, українці активно купують пластикові іграшки, ялинки та флористичні товари для створення композицій, вінків, букетів, оформлення фотозон. У мережі також відзначили суттєвий попит на патріотичну колекцію іграшок від українських виробників.

ТОВ "Епіцентр К" створене 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.

Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри – у Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищено.

Попри суттєві втрати компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України). Загальна сума допомоги з початку повномасштабного вторгнення перевищує 2 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #епіцентр #новорічні_свята

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