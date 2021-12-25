Правоохоронці не знайшли вибухівку в результаті "мінування" мосту Патона у Києві, рух транспорту відновлено

Правоохоронці не знайшли вибухівку під час перевірок інформації, що надійшла раніше в поліцію про нібито мінування мосту Патона в Києві, рух транспорту відновлено, повідомила прес-служба столичної Національної поліції.

"Під час перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено. Рух мостом відновлено", - повідомили в прес-службі поліції Києва.

Правоохоронці ретельно обстежили міст та прилеглі до нього території. Під час перевірки рух мостом Патона було перекрито.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Після перевірки йому нададуть правову кваліфікацію.

Як повідомлялося, у Києві ввечері невідомий "замінував" міст Патона, у зв'язку з чим рух в обох напрямках тимчасово обмежений.