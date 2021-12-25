Monobank з березня 2020 року видав 20 тис. карт у британському проекті Koto

Віртуальний monobank видав із березня 2020 року 20 тис. карток у Великій Британії під брендом Koto, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Наш Koto стартував, видано близько 20 тис. карток і зараз ми вирішили зробити невеликий pivot, міняємо продукт на більш звичний. До речі, він буде більше схожий на те, що ми в Україні зробили (...). Ми спробуємо його продавати в сегменті клієнтів, які поки що не сформували кредитну історію і яким класичні банки не видають кредити", – сказав він в інтерв'ю виданню "Новий Час. Бізнес".

За словами Гороховського, такого успіху, як в Україні, в Англії на monobank не чекає.

Він зазначив, що планує наростити кількість клієнтів до 10-15 млн і поки не розглядає інші ринки.

Як повідомлялося, у січні 2017 року мобільний банк без відділень – monobank – заснували колишні топ-менеджери ПриватБанку Роман Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який серед іншого входить до групи "ТАС" (Київ).

Станом на 19 грудня кількість клієнтів monobank збільшилася до 4,8 млн осіб.