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12:30 07.09.2023

Google розблокував функцію розміщення нових бізнес-об'єктів на Google-картах для України

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Google розблокував функцію розміщення нових бізнес-об'єктів на Google-картах для України

Американська Google, що входить до Alphabet Inc, розблокувала для українських підприємців можливість використовувати Google business і додавати нові бізнес-об'єкти на Google-карти, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах. Команда Мінцифри працювала спільно з Google, що дало змогу знову додавати нові об’єкти, залишати коментарі тощо. Український бізнес має дієвий інструмент для просування та пошуку нових клієнтів", - написав віцепрем'єр у телеграм-каналі.

Він подякував Google за зважене і справедливе рішення, зазначивши, що воно допоможе українським підприємцям, які продовжують розвиватися, попри повномасштабну війну, створювати нові робочі місця і підтримувати економіку країни.

У квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business і додавати нові об'єкти на карти з міркувань безпеки. Українські підприємці не могли публікувати відгуки, ставити запитання і додавати інформацію про свій бізнес.

Теги: #google #бізнес #карти

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