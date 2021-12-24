Події

21:30 24.12.2021

У Франції другий день поспіль фіксують рекорд з нових випадків COVID-19 - понад 94 тис. випадків за добу

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У Франції другий день поспіль фіксують рекорд з нових випадків COVID-19 - понад 94 тис. випадків за добу

Лікарі Франції минулої доби виявили понад 94,1 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, повідомляють у п'ятницю французькі ЗМІ з посиланням на дані влади.

Це найвищий показник захворюваності країни з початку пандемії коронавірусу. Попереднім рекордом вважався добовий приріст у 91,6 тис. випадків, який зафіксували напередодні.

За минулі 24 години у Франції також встановлено рекорд за кількістю проведених тестів - 1,55 млн. тестів на COVID-19.

Раніше в п'ятницю повідомлялося про рекордно високі показники захворюваності в Ірландії, та Великій Британії.

Більшість жителів Франції вакциновано від COVID-19. Третю дозу вакцини від коронавірусу у Франції отримали понад 20 млн людей.

 

 

Теги: #франція #коронавірус #рекорд
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