НАЗК виявило ознаки кримінального злочину у деклараціях двох суддів КСУ

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларацій суддів Конституційного суду України, під час якої в деклараціях двох суддів КСУ (один із яких – Олександр Касмінін – був звільнений з посади указом президента України у березні) було виявлено ознаки кримінального злочину, повідомляє прес-служба НАЗК у п'ятницю.

Уточнюється, що ознаки кримінального правопорушення за ст.366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації) виявлено за результатами перевірки декларацій Віктора Кривенка та Олександра Касмініна.

"Віктор Кривенко: недостовірні відомості – 4 млн. грн. Суддя не задекларував належну йому земельну ділянку в Автономній Республіці Крим. Олександр Касмінін: недостовірні відомості – 2,4 млн. грн. Суддя не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2 у Києві", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що інформацію про виявлені ознаки кримінальних правопорушень НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро України.

Крім того, під час перевірки декларації за 2019 рік судді КСУ Володимира Мойсика, перевірку якої НАЗК почало на підставі звернення про можливе недостовірне декларування, було встановлено, що суддя не зазначив у декларації дохід у сумі 239 тис. грн, отриманий у вигляді звільнення від сплати боргу за кредитним договором.

"У деклараціях п'яти суддів КСУ – Олександра Тупицького (колишнього голову КСУ, якого було звільнено з посади судді президентським указом у березні - ІФ), Ігоря Сліденка, Сергія Саса, Віктора Городовенка, Віктора Колесника виявлено незначні порушення, які не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність", - наголошують у НАЗК.

Як повідомлялося, 27 березня президент України Володимир Зеленський скасував указ президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення О.Тупицького суддею Конституційного суду України". Також було відмінено указ президента України від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення О.Касмініна суддею Конституційного суду".