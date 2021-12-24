Події

19:56 24.12.2021

Президент Молдови заявляє, що до її планів не входить зустріч із лідером Придністров'я

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Президент Молдови заявляє, що до її планів не входить зустріч із лідером Придністров'я

Президент Молдови Майя Санду заявила, що не планує зустрічатись із лідером Придністров'я.

У п'ятницю ввечері під час передачі "П'ятниця з Анатолієм Голем" на телеканалі РТР-Молдова, відповідаючи на питання про можливу зустріч з лідером Придністров'я Вадимом Красносельським, вона сказала: "В уряді є Бюро з реінтеграції, є встановлені формати діалогу. Всі проблеми вирішуються в рамках цих форматів. Коли потрібно було обговорювати проблеми з постачанням газу на обидва береги Дністра, прем'єр-міністр дзвонила Красносельському, обговорили ці питання. У мене не заплановані зустрічі з Красносельським", - сказала Санду.

При цьому вона наголосила, що налагоджено співпрацю на міжвідомчому рівні, "органи влади Молдови вирішують проблеми, з якими стикаються громадяни Молдови з лівого берега Дністра".

“Ми продовжуємо надавати лівобережжю Дністра допомогу у боротьбі з пандемією COVID-19, у вирішенні інших проблем, з якими стикаються громадяни", - наголосила президент.

Вона висловила занепокоєння проблемою дотримання прав людини у Придністровському регіоні, наголосивши на необхідності звільнення політичних ув'язнених, зокрема лідера Комуністичної партії Придністров'я Олега Хоржана.

"Ми ці питання порушуватимемо постійно, оскільки ситуація з правами людини в Придністров'ї деградує", - сказала Санду.

 

 

Теги: #президент #молдова #придністровя
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