Понад 40% основної мережі українських доріг оновили та збудували за два роки – Зеленський

За два роки функціонування програми "Велике будівництво" в Україні вдалося поновити понад 40% доріг державного значення, заявив президент України Володимир Зеленський.

"За два роки програми "Велике будівництво" оновлено та побудовано, як ми бачимо, згідно зі статистикою, понад 40% основної мережі доріг в Україні, які об'єднують між собою міста та регіони", - сказав Зеленський, виступаючи на форумі "Україна 30. Дороги та мости" у п'ятницю.

За його словами, це становить приблизно 14 тис. км доріг, з яких 7,5 тис. км було побудовано й оновлено у 2021 році та 6,5 тис. км у 2020 році.

У межах програми також вдалося побудувати та оновити понад 500 мостів і мостових переходів у всій країні.

Говорячи про Київську об'їзну дорогу, президент зазначив, що нині триває експериментальна процедура з пошуку підрядної організації та фінансування проекту.

Зеленський додав, що такий результат став можливим завдяки зміні підходу до державних інвестицій, закупівлі та ціноутворенню, залученню державних і міжнародних коштів, а також зниженню собівартості на 1 км дороги.