У паркан консульства РФ у Львові вночі кинули "коктейль Молотова", постраждалих немає

Невстановлена особа кинула бляшанку з легкозаймистою рідиною в огородження Генерального консульства РФ у Львові біля 3:00 у п'ятницю.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, внаслідок пригоди ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано. Правоохоронці встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування, встановлюють обставини події та особистість зловмисника.