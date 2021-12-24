Міноборони планує переглянути список військовозобов'язаних професій для жінок "у бік скорочення і здорового глузду"

Міністерство оборони України скоротить раніше розширений список професій, представниці яких мають стати на військовий облік, повідомив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу").

"Обговорили це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим і дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним силам та іншим військовим формуванням", - написав Завітневич у соцмережі Facebook.

Водночас він наголосив, що сама ініціатива є правильною. "Країна повинна знати свої резерви, ми повинні бути готовими, бо ситуація зобов’язує", - зазначив нардеп.

Як повідомлялося, 11 жовтня Міністерство оборони України наказом №313 розширило список професій, які зобов'язують жінок стати на військовий облік. Усього до списку входять понад 100 професій.

Наказ набув чинності 17 грудня.

Представниці внесених до оновленого списку професій віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік протягом 2022 року.