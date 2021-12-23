Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші - штаб ООС

- Російські найманці у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі з початку поточної доби тричі порушили режим припинення вогню, зокрема двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook.

У напрямку Шумів вели вогонь із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів. У районі Золотого-4 противник здійснив обстріл із міномета калібру 120 мм.

У Луганській області також було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил унаслідок дій найманців немає.