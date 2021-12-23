Російський "конвой" доставив в ОРДО понад 270 тис. доз "Супутника Лайт"

Росія поставила в ОРДО понад 270 тис. доз вакцини "Супутник Лайт" як гуманітарну допомогу, повідомляє окупаційна влада в Донецьку.

У четвер в ОРДО прибув черговий, 105-й за рахунком "конвой гуманітарної допомоги з РФ, у складі якого – вакцина від коронавірусу, лікарські засоби та інші вироби медичного призначення", повідомляють у Донецьку.

За інформацією окупаційної влади, в ОРДО на сьогодні вакциновано вже близько 300 тис. осіб. Загалом на 23 грудня на території ОРДО зафіксовано 117 452 випадки зараження COVID-19, з них 9 146 виявилися летальними.