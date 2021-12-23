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14:49 23.12.2021

Верховний Суд викликає президента як відповідача на засідання за позовом Порошенка на 28 лютого

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Верховний Суд викликає президента як відповідача на засідання за позовом Порошенка на 28 лютого

Верховний Суд викликає президента України Володимира Зеленського як відповідача на судове засідання за позовом п'ятого президента України Петра Порошенка 28 лютого 2022 року, повідомили агентству у Верховному Суді.

"Президента викликано як відповідача на засідання 28 лютого за адміністративним позовом Порошенка до президента", - сказали в суді.

У Верховному Суді нагадали, що 23 серпня 2021 року ухвалою Верховного Суду позовну заяву було залишено без руху, суд надав термін для усунення недоліків у позові, цього не було зроблено, і суд повернув позов. Не погодившись із нерозглядом позову, позивач подав апеляцію до Великої палати Верховного Суду, яка, у свою чергу, направила позов на розгляд Касаційного адмінсуду у складі Верховного Суду для продовження розгляду.

Оскільки позов призначений до розгляду, за процедурою засідання викликаються сторони процесу, зокрема президент (інститут президента) як відповідач за позовом.

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про виклик Зеленського до Верховного Суду за позовом Порошенка. Адвокат п'ятого президента оприлюднив повістку із викликом президента на 28 лютого 2022 року.

Теги: #зеленський #порошенко #верховний_суд
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