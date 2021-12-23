Київ, можливо, готує нову військову операцію проти Донбасу, заявляє Путін

Президент РФ Володимир Путін не виключив, що Київ готує нову військову операцію проти Донбасу, вважає, що до цього треба готуватися.

"Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію і нас заздалегідь попереджають: не втручайтесь, не захищайте цих людей, а втрутитеся і захищатимете - такі-то й такі нові санкції підуть. І готуватися, можливо, до цього", - сказав Путін на щорічній прес-конференції у четвер.

За його словами, Росія має реагувати на такі дії та, думаючи про це, щось робити.

"Другий варіант - це загалом створення, і я вже говорив про це у своїй статті, на цій території (в Україні - ІФ) такої анти-Росії з постійною накачкою сучасною зброєю, з промиванням мозку населення. І уявляєте, як в історичній перспективі Росія має жити далі весь час з оглядкою: а що там відбувається, які нові системи озброєння поставлені? А потім під прикриттям цих нових систем озброєння штовхнути радикалів на вирішення питань на Донбасі озброєним шляхом", - вважає президент.

За словами Путіна, щодо Криму, то "штовхають і туди теж".

"Але ми ж маємо думати про перспективи гарантування своєї безпеки навіть не на сьогодні і не наступного тижня, а на найближчу перспективу. Як Росія має жити з цим? Весь час з оглядкою? Що там буде і коли довбануть?" - сказав він.