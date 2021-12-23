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07:18 23.12.2021

В Україні дозволили застосовувати бустерну дозу проти COVID-19 для медиків

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В Україні дозволили застосовувати бустерну дозу проти COVID-19 для медиків

Міністерство охорони здоров'я України запроваджує бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників і працівників будинків інтернатного типу, які зможуть отримати її через шість місяців після проходження повного курсу, повідомила прес-служба МОЗ.

"Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуться лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, генерація COVID-сертифікату після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.

Також повідомляється, що отримання додаткової дози для людей, у яких через тяжкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

Наголошується, що зазначене рішення є актуальним, враховуючи тимчасові рекомендації ВООЗ від 10 серпня 2021 року. В ньому йдеться, що бустерну дозу слід застосовувати лише уразливим категоріям населення чи за появи даних, що з часом двох доз вакцини недостатньо для належного захисту.

 

 

 

Теги: #медики #бустерна_доза
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