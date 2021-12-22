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22:02 22.12.2021

Єрмак: Рішення ТКГ дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі – крок до деескалації

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Єрмак: Рішення ТКГ дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі – крок до деескалації

Рішення учасників Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі повернутися до повноцінного дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року є кроком до деескалації, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - написав Єрмак на своїй сторінці у Facebook.

Глава Офісу президента висловив сподівання, що припинення вогню буде стійким і допоможе зберегти життя захисників України та мирних громадян.

"Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша", - додав він.

Як повідомлялося, 22 грудня сторони ТКГ у рамках засідання на рівні глав делегацій висловили тверду рішучість повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

 

 

Теги: #ткг #припинення_вогню
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