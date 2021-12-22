ЗС України провели практичні навчання на полігоні, використовуючи "Джавеліни"

Збройні сили України (ЗСУ) провели практичні навчання на полігоні, використовуючи "Джавеліни", повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

"За наказом Командувача Об’єднаних сил генерала-лейтенанта Олександра Павлюка, на одному із загальновійськових полігонів в районі проведення ООС відбулося практичне виконання стрільб по броньовим об’єктам особовим складом розрахунків переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, застосування протитанкової керованої ракети (ПТРК) відбулося для тренування особового складу в районі проведення ООС, яке відбувається вперше. Так, стрільба з протитанкового комплексу велася по умовній цілі - танку в окопі, що знаходився на відстані близько 1,5 км.

Крім того, було визначено ефективність ведення вогню з ПТРК Javelin у зимових умовах.

У штабі зазначили, що головна перевага Javelin легкість в управлінні. "Ракета після пуску сама наводиться на ціль, що дозволяє досягати практично 100-відсоткової влучності стрільби", - розповіли у штабі.