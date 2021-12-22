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21:08 22.12.2021

Глава МВС: Водія нардепа Галушка позбавили права водити на рік і оштрафували, а "Слузі народу" за образу поліцейського не знайшли статті

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Глава МВС: Водія нардепа Галушка позбавили права водити на рік і оштрафували, а "Слузі народу" за образу поліцейського не знайшли статті

Водія народного депутата, який образив поліцейського, притягнуто до адміністративної відповідальності – він позбавлений права водити на рік та заплатив штраф 10,2 тис. грн, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Інформую, що водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності по статті 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування. Рішенням Печерського районого суду Києва він позбавлений права керування на 1 рік і заплатив штраф 10200 гривень. Звісно, бувають випадки негарної поведінки з боку поліцейських. І за це ми їх караємо", - написав міністр у Facebook.

При цьому він наголосив, що досі немає "суттєвої відповідальності за образу поліцейського".

Також Монастирський нагадав, що у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект №5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн.

"Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроект і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає Закон. Це буде по-європейськи, справедливо й по суті. Так живуть цивілізовані країни, до яких ми прагнемо приєднатися. М’яч на полі законодавців. Вони мають не лише ухвалити цей закон, але й бути взірцем для громадян у своєму ставленні й культурі спілкування з правоохоронцями", - зазначив він.

Монастирський не називає прізвище нардепа, проте дає зрозуміти, що йдеться про Миколу Галушка ("Слуга народу").

Раніше деякі ЗМІ оприлюднили відеозапис, на якому Галушко ображає правоохоронців, які зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль, який віз парламентарія.

Спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що фракція засуджує дії народного депутата Миколи Галушка та вважає його поведінку у спілкуванні з поліцейськими неприйнятною для будь-якого громадянина, тим більше для члена парламенту.

 

Теги: #нардеп #мвс #відповідальність
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