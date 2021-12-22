Харківська поліція затримала чоловіка, який залишив коробку з "бомбою" у вестибюлі метро

Поліція встановила особу й затримала чоловіка, який залишив у вестибюлі станції метро "Проспект Гагаріна" картонну коробку й повідомив, що в ній бомба.

"57-річного жителя Харкова доправили у відділення поліції. Проводяться слідчі дії. Мотиви його вчинку з'ясовуються", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Інцидент стався в середу вдень. Після повідомлення про залишену бомбу на місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції в метрополітені та фахівці управління вибухотехнічної служби ГУ НП у Харківській області. Під час огляду вибухонебезпечних предметів і вибухових речовин виявлено не було.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.