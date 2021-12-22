У Молдові посилять COVID-обмеження напередодні свят: для входу в аеропорт буде потрібен сертифікат

У Молдові набудуть чинності нові обмежувальні заходи щодо коронавірусу: з четверга для входу в аеропорт Кишинева буде потрібен COVID-сертифікат, з 27 грудня особи, які прибувають, повинні будуть пред'явити на кордоні негативний ПЛР-тест, якщо вони перебували останні 14 днів в країнах "червоної зони".

Відповідні правила затвердила надзвичайна національна комісія цивільної охорони здоров'я, повідомляє прес-служба уряду республіки.

Так, з 27 грудня особи, які приїжджають до країни, повинні будуть пред'явити на кордоні негативний ПЛР-тест на COVID-19, якщо останні 14 днів перед цим вони перебували в країнах "червоної зони" навіть транзитом. При цьому тест має бути проведений не пізніше ніж за 72 години перед в'їздом на територію Молдови.

Тест необхідний і вакцинованим, і невакцинованим особам. Список країн "червоної зони" складатиме МОЗ, починаючи з 24 грудня, і оновлюватиме його кожні сім днів.

Особи, які в'їжджатимуть із країн не з "червоної зони", можуть пред'явити свідоцтво про вакцинацію, негативний ПЛР, експрес-тест або медичне підтвердження, що громадянин перехворів на COVID-19. В іншому випадку прибулі будуть зобов'язані дотримуватися режиму ізоляції протягом 14 днів.

Вхід до Кишинівського аеропорту для осіб, які проводжають або зустрічають, з 23 грудня буде можливий лише за наявності сертифіката про вакцинацію від коронавірусу. Для тих, хто вилітає в усіх напрямках, COVID-сертифікат також є обов'язковим.

Урядова комісія також визначила правила для відвідувачів і продавців на різдвяних ярмарках.

"Доступ на приватні заходи, організовані в період свят з 23 грудня 2021 року по 15 січня 2022 року, для 25 і більше осіб буде дозволений тільки в разі пред'явлення сертифіката COVID-19", - ідеться в повідомленні прес-служби уряду.

За весь час пандемії в Молдові зареєстровано 372 тис.983 випадки зараження COVID-19. З них 358 тис. 603 людини вилікувалися, а 9 тис.540 померли. На сьогодні хворіють 4 тис. 840 осіб.

Від початку грудня в Молдові знижується кількість нових випадків зараження. Лікарі говорять про те, що четверта хвиля пандемії завершилася, а п'ята розпочнеться після новорічних і різдвяних свят. За минулу добу зареєстрували 554 нові випадки зараження коронавірусом, тоді як на початку листопада реєстрували понад тисячу нових випадків щодня.

Також, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Молдові введено понад 1,7 млн доз вакцини, зокрема, понад 965 тис. осіб вакциновані за повною схемою.