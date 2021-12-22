Події

15:13 22.12.2021

У Харкові трамвай зійшов із рейок та врізався в огорожу, постраждали троє людей

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У Харкові трамвай зійшов із рейок та врізався в огорожу, постраждали троє людей

Поліція встановлює обставини ДТП за участю трамвая, що сталася на пл. Захисників України у Харкові.

"Під час руху вагон трамвая зійшов із рейок і здійснив наїзд на металеву огорожу та дерево. Внаслідок аварії постраждали три жінки - пасажири транспортного засобу", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як повідомили у прес-службі Харківської міськради, у міській лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги надали допомогу двом постраждалим та відпустили їх додому на амбулаторне лікування, а третю постраждалу госпіталізовано до відділення політравми з переломом ребер.

Теги: #харків #дтп #трамвай
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