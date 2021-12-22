Президент створює відповідний тиск для того, щоб Україна отримала реальні перспективи участі в НАТО - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що президент України працює над створенням у міжнародному співтоваристві відповідних настроїв для того, щоб Україна справді отримала реальні перспективи участі в НАТО.

"Рух України в євроатлантичному напрямі прописаний у Конституції. Участь у НАТО - наша конституційна ціль. На сьогодні президент як гарант Конституції створює відповідний міжнародний настрій, створює відповідний тиск для того, щоб Україна справді отримала реальні перспективи участі в НАТО", - сказав він на брифінгу за результатами робочої поїздки до Івано-Франківської області в середу.

Прем'єр наголосив, що з боку України така політична воля є, і питання у міжнародних партнерах: наскільки реалістичною є перспектива України в НАТО.

За словами Шмигаля, має бути чіткий дедлайн і чітка дорожня карта руху України в НАТО.

Як повідомлялося, 21 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає на отримання чіткої тимчасової перспективи від НАТО вже наступного року.