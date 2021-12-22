Стефанчук хоче закликати спікерів парламентів країн світу визнати Голодомор геноцидом українського народу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук має намір у січні 2022 року звернутися до спікерів парламентів країн світу із проханням визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років в Україні.

"Одним із фундаментально важливих для створення та розвитку нашої держави є питання Голодомору. Світ має знати правду про це так само, як свого часу дізнався її про Голокост. Наступного року ми відзначимо 90-ті роковини Голодомору. У зв'язку з цим я особисто у січні наступного року звернуся до спікерів парламентів світу з проханням про визнання Голодомору геноцидом українського народу", – заявив спікер на щорічній конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" в середу.

Водночас він наголосив, що підтримка цієї ініціативи з боку українських послів та правильна презентація її з урахуванням специфіки кожної країни є критично важливими.

"Я думаю, що весь український народ буде щиро вдячний, якщо наші посли в усіх країнах сприятимуть ухваленню відповідних рішень урядами та парламентами світу. І тому я закликаю послів у тих країнах, які досі не визнали цього страшного злочину Радянського Союзу та комуністичного режиму, переконати парламентаріїв цих країн ухвалити відповідні рішення", – зазначив Стефанчук.