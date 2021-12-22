Щонайменше $100 млрд викрадено з бюджетних коштів США, призначених для підтримки бізнесу та населення в пандемію - ЗМІ

Щонайменше $100 млрд було викрадено у США із коштів, виділених із бюджету на реалізацію програм допомоги підприємствам та людям, які втратили роботу через пандемію, повідомило агентство Associated Press (AP) із посиланням на дані Секретної служби США.

Ця оцінка ґрунтується на відомостях Секретної служби, міністерства праці та Адміністрації малого бізнесу США, зазначили в агентстві.

Більшість викрадених коштів припадає на шахрайські схеми, пов'язані з програмами надання допомоги людям, які втратили роботу.

Зокрема, міністерство праці повідомило, що близько $87 млрд із допомоги з безробіття могло бути виплачено неналежним чином, причому значна частина з них могла стати надбанням шахраїв.

Секретна служба заявила, що провела понад 900 розслідувань випадків шахрайства із коштами, виділеними на допомогу в умовах пандемії, причому справи вели в кожному штаті, наразі заарештовано близько 100 осіб.

У свою чергу в міністерстві юстиції США минулого тижня зазначили, що відділ боротьби з шахрайством притягнув до відповідальності понад 150 обвинувачених у більш ніж 95 кримінальних справах. У результаті конфісковано понад $75 млн готівкою, виручених шахраями під час реалізації програм підтримки при COVID-19, а також численні об'єкти нерухомості та предмети розкоші, придбані на викрадені кошти.