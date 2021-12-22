Події

09:11 22.12.2021

Щонайменше $100 млрд викрадено з бюджетних коштів США, призначених для підтримки бізнесу та населення в пандемію - ЗМІ

1 хв читати
Щонайменше $100 млрд викрадено з бюджетних коштів США, призначених для підтримки бізнесу та населення в пандемію - ЗМІ

Щонайменше $100 млрд було викрадено у США із коштів, виділених із бюджету на реалізацію програм допомоги підприємствам та людям, які втратили роботу через пандемію, повідомило агентство Associated Press (AP) із посиланням на дані Секретної служби США.

Ця оцінка ґрунтується на відомостях Секретної служби, міністерства праці та Адміністрації малого бізнесу США, зазначили в агентстві.

Більшість викрадених коштів припадає на шахрайські схеми, пов'язані з програмами надання допомоги людям, які втратили роботу.

Зокрема, міністерство праці повідомило, що близько $87 млрд із допомоги з безробіття могло бути виплачено неналежним чином, причому значна частина з них могла стати надбанням шахраїв.

Секретна служба заявила, що провела понад 900 розслідувань випадків шахрайства із коштами, виділеними на допомогу в умовах пандемії, причому справи вели в кожному штаті, наразі заарештовано близько 100 осіб.

У свою чергу в міністерстві юстиції США минулого тижня зазначили, що відділ боротьби з шахрайством притягнув до відповідальності понад 150 обвинувачених у більш ніж 95 кримінальних справах. У результаті конфісковано понад $75 млн готівкою, виручених шахраями під час реалізації програм підтримки при COVID-19, а також численні об'єкти нерухомості та предмети розкоші, придбані на викрадені кошти.

Теги: #розкрадання #сша #кошти
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 22.12.2021
США звинуватили РФ у порушенні правил СОТ

США звинуватили РФ у порушенні правил СОТ

08:37 22.12.2021
Держдеп США схвалив продаж Литві протитанкових ракетних комплексів

Держдеп США схвалив продаж Литві протитанкових ракетних комплексів

08:05 22.12.2021
Темпи зростання населення США в умовах пандемії стали найнижчими в історії країни

Темпи зростання населення США в умовах пандемії стали найнижчими в історії країни

07:39 22.12.2021
Низка пропозицій РФ з безпеки явно неприйнятні, інші можна обговорювати, контакти можливі на початку 2022 року

Низка пропозицій РФ з безпеки явно неприйнятні, інші можна обговорювати, контакти можливі на початку 2022 року

07:18 22.12.2021
Держдеп США закликав Росію відмовитися від поширення "хибної риторики"

Держдеп США закликав Росію відмовитися від поширення "хибної риторики"

01:29 22.12.2021
Байден закликає американців не панікувати через поширення "омікрону", а вакцинуватися

Байден закликає американців не панікувати через поширення "омікрону", а вакцинуватися

21:47 21.12.2021
Планів про зустріч Байдена та Путіна поки що немає, країнам потрібно працювати на дипломатичному рівні

Планів про зустріч Байдена та Путіна поки що немає, країнам потрібно працювати на дипломатичному рівні

21:43 21.12.2021
Комісія допустила телескоп James Webb до запуску 24 грудня

Комісія допустила телескоп James Webb до запуску 24 грудня

20:05 21.12.2021
Трамп планує провести прес-конференцію у річницю штурму Капітолію його прихильниками

Трамп планує провести прес-конференцію у річницю штурму Капітолію його прихильниками

20:03 21.12.2021
Байден завів цуценя вівчарки, розраховує в січні отримати кішку

Байден завів цуценя вівчарки, розраховує в січні отримати кішку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Карпатах протягом двох днів випало понад 50 см снігу

Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок пожежі в готелі на Вінниччині, де відбувалися збори дітей-спортсменів

Саакашвілі через проблеми зі здоров'ям не зможе взяти участь у судовому процесі

В Україні за добу виявили 6 363 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 19 494 особи, 301 померла

За добу російські найманці тричі порушили режим тиші на Донбасі, поранено українського військовослужбовця

ОСТАННЄ

ДБР викрило керівництво регіональної митниці на "медових" хабарях

У Карпатах протягом двох днів випало понад 50 см снігу

Стефанчук хоче закликати спікерів парламентів країн світу визнати Голодомор геноцидом українського народу

Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок пожежі в готелі на Вінниччині, де відбувалися збори дітей-спортсменів

Мер Нью-Йорка пообіцяв, що місту більше не доведеться переживати локдауни

Саакашвілі через проблеми зі здоров'ям не зможе взяти участь у судовому процесі

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 276,2 млн

В Україні за добу виявили 6 363 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 19 494 особи, 301 померла

Громадяни віком від 60 років і медпрацівники в Ізраїлі зможуть отримати четверту дозу вакцини проти COVID-19

За добу російські найманці тричі порушили режим тиші на Донбасі, поранено українського військовослужбовця

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА