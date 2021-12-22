Аукціонні будинки встановлюють рекорди в 2021 році завдяки новачкам і міленіалам

Три провідні аукціонні будинки світу - Sotheby's, Christie's і Phillips - повідомили про різке зростання продажу предметів мистецтва в поточному році на тлі попиту з боку покупців, які раніше не брали участі в аукціонах, і колекціонерів-міленіалів.

SOTHEBY'S

Британський аукціонний будинок Sotheby's у 2021 році продав предмети мистецтва на суму $7,3 млрд, що стало рекордним показником за всю 277-річну історію компанії.

Продаж на аукціонах склав $6 млрд із зазначеної суми, показник підскочив на 71% щодо минулого року, йдеться у прес-релізі. Ще $1,3 млрд склав приватний продаж, ця сума збільшилася майже на третину.

Продаж товарів категорії "люкс", до якого зокрема входять прикраси, дизайнерські сумки і вино, вперше перевищили $1 млрд, багато в чому за рахунок попиту з боку молодих колекціонерів, зазначив глава Sotheby's Чарльз Стюарт.

За його словами, міленіали все частіше купують рідкісні книги, антикваріат та вінтажні автомобілі, хоча раніше новачки зазвичай обмежувалися сучасним мистецтвом та ігнорували решту сегментів.

Сучасне мистецтво, як і раніше, залишається найбільш прибутковою категорією для аукціонного дому - на таких творах компанія виручила рекордні $4,3 млрд у році, що минає.

Проте найдорожчим лотом, що пішов з молотка на аукціонах Sotheby's, став "Портрет юнака з медальйоном" пензля Сандро Ботічеллі - російськомовний колекціонер, ім'я якого не розкривається, віддав за полотно майстра Відродження $92,2 млн.

Загалом компанія цього року продала 57 лотів за ціною, що перевищує $15 млн. Серед них - одна з 13 оригінальних копій Конституції США 1787 року, що пішла за $43,2 млн, і автопортрет Фріди Кало, який встановив рекорд вартості для твору мистецтва з Латинської Америки - аргентинський девелопер та колекціонер Едуардо Костантіні заплатив за нього $34,5 млн.

CHRISTIE'S

Аукціонний дім Christie's у 2021 році виручив на продажу предметів мистецтва $7,1 млрд, що стало найкращим для компанії показником за п'ять років, і розраховує повторити або навіть покращити цей результат наступного року.

"Наші клієнти не ігнорують широкий економічний контекст, але ними рухає пристрасть, і тепер вони знають, що ми можемо працювати в період невизначеності, - сказав гендиректор будинку Гійом Серутті. - Висока інфляція також грає нам на руку, оскільки вона змушує людей купувати речі , які не втрачають своєї цінності. Це надає нашому ринку стійкості.

Christie's збільшила продаж на 54% щодо 2020 року та на 22% порівняно з доковідним 2019 роком. Аукціонний продаж склав $5,7 млрд, приватні угоди - $1,7 млрд. До того ж 35% усіх покупців лотів раніше не були клієнтами Christie's, що говорить про розширювану базу колекціонерів і покупців предметів мистецтва.

Найцінніший шедевр, проданий Christie's (який також став найдорожчим аукціонним лотом за останні два роки) - картина Пабло Пікассо "Жінка, яка сидить біля вікна", що пішла за $103,4 млн. Крім того, полотно американського неоекспресіоніста Жана-Мішеля Баскії "У такому разі" з колекції Джанкарло Джамметті, співзасновника будинку моди Valentino, пішло з молотка за $93,1 млн.

Christie's не міг залишитися осторонь останніх тенденцій у мистецтві та організував продаж унікальних цифрових творів - NFT-токенів (non-fungible tokens). Оригінальність та право власності таких творів доводиться за допомогою технології блокчейн. У рамках аукціону у березні робота художника під ніком Beelpe була придбана за рекордні $69,3 млн.

Відтоді будинок продав NFT-токени на загальну суму $150 млн, що становить 6% від загального продажу сучасного мистецтва.

PHILLIPS

Найскромніший член "великої трійки" аукціонних будинків, що спеціалізується на мистецтві XX-XXI століть Phillips, у році, що минає, заробив рекордні у своїй історії $1,2 млрд, збільшивши продаж на 63% щодо минулого року.

Кількість нових акаунтів, заведених користувачами на сайті аукціонного будинку, склала близько 44 тис., за даними компанії, хоча деякі заводили облікові записи не для покупок, а для перегляду прямих трансляцій аукціонів.

Половина з десяти найдорожчих лотів, проданих цього року Phillips, опинилися в Азії, включно з роботою американської художниці Джорджії О'Кіф "Геліконія" вартістю $7,7 млн. Гонконгський офіс компанії цього року подвоїв продаж, виручивши загалом $270 млн.