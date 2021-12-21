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21:43 21.12.2021

Комісія допустила телескоп James Webb до запуску 24 грудня

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Комісія допустила телескоп James Webb до запуску 24 грудня

Комісія з готовності космічного телескопа James Webb допустила апарат до запуску в п'ятницю, 24 грудня, повідомив адміністратор NASA Білл Нельсон під час телеконференції, присвяченої майбутньому запуску.

"Ми готові до запуску у п'ятницю, 24 грудня", - заявив він.

"Комісія з готовності телескопа щойно схвалила його", - наголосив Нельсон.

James Webb – орбітальна інфрачервона обсерваторія, яка замінить космічний телескоп Hubble. Вийшовши на орбіту, він стане найбільшим у світі космічним телескопом.

Спочатку він називався "Космічний телескоп нового покоління". У 2002 році перейменований на честь другого керівника NASA Джеймса Вебба (1906-1992), який очолював NASA у 1961-1968 роках під час реалізації програми "Аполлон".

James Webb був розроблений з метою продовжити та доповнити дослідження космічного телескопа Hubble, володіючи порівняно з ним великим охопленням діапазону довжин хвиль та покращеною чутливістю (у 100 разів).

Телескоп має складове дзеркало 6,5 метра в діаметрі з площею збираючої поверхні 25 м, також апарат обладнаний низкою спектрографів, коронаграфів і камер для більш якісного дослідження Сонячної системи, ніж його попередники.

За планом "космічна обсерваторія має стартувати з космодрому Куру у Французькій Гвіані на ракеті-носії Ariane-5, розробленій європейською приватною компанією Arianespace.

За задумом розробників, ракета має вивести апарат на орбіту, після чого James Webb самостійно продовжить чотиритижневий шлях до свого пункту призначення – другої точки Лагранжа системи Сонце-Земля.

Досягнувши наміченої орбіти, James Webb розпочне дослідження космосу для пошуку причин формування всесвіту та знаків потенційного життя на тисячах екзопланет, виявлених вченими за останні роки. У місії беруть участь NASA, а також ESA та Канадське космічне агентство (CSA).

Орієнтовна вартість проекту складає 9,8 млрд. доларів.

Hubble було запущено 24 квітня 1990 року. За 31 рік своєї роботи телескоп провів понад 1,5 млн досліджень Всесвіту, на основі яких було підготовлено понад 18 тис. наукових праць.

 

 

Теги: #телескоп #сша #nasa #запуск
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