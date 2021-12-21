Шольц у розмові з Путіним заявив про необхідність термінової деескалації між Києвом і Москвою

Відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцем, повідомила у вівторок прес-служба Кремля.

"Володимир Путін інформував про російські пропозиції щодо довгострокових, юридично закріплених гарантій безпеки, що унеможливлять будь-яке подальше просування НАТО на схід, а також розміщення в суміжних із Росією країнах ударних систем озброєнь", - йдеться в повідомленні.

Крім того на прохання федерального канцлера було розглянуто проблематику врегулювання ситуації на Донбасі.

Путін "в деталях інформував про стан справ на цьому напрямі, зазначивши, зокрема, що Київ, як і раніше, наполегливо ухиляється від виконання своїх зобов'язань за Мінськими домовленостями 2015 р., що, власне, заважає і можливому проведенню нового саміту в "нормандському форматі", написала прес-служба.

Пізніше прес-служба німецького канцлера повідомила, що під час розмови з президентом РФ Олаф Шольц наголосив на необхідності просування переговорів у нормандському форматі.

"Канцлер і президент Росії також говорили про посилення російської військової присутності в Україні. Канцлер висловив занепокоєння ситуацією і заявив про необхідність термінової деескалації", - йдеться в повідомленні.