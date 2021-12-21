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18:55 21.12.2021

Зеленський: якщо до новорічних свят у ТКГ узгодять хоча б якісь питання щодо припинення вогню, відкриття КПВВ чи обміну – це буде непогано

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Зеленський: якщо до новорічних свят у ТКГ узгодять хоча б якісь питання щодо припинення вогню, відкриття КПВВ чи обміну – це буде непогано

Якщо до новорічних свят у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі зможуть узгодити хоча б якісь питання, щодо припинення вогню, відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду або обміну - це буде непогано, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо режиму тиші. Зараз відбувається засідання в Мінську. Мені здається, засідання Тристоронньої контактної групи завтра також. Складні переговори, нічого нового в цьому питанні, незважаючи на будь-які свята, вони, ці переговори, завжди складні, без сюрпризів, на жаль, хоча таких сюрпризів ми з вами точно очікуємо. Не знаю, як Росія, але ми точно очікуємо, щоб було враховано три наших ініціативи, зрозумілі питання, до яких, я вважаю, всі готові", - сказав Зеленський журналістам на конференції послів України в державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області у вівторок.

За його словами, першим питанням є припинення вогню. "Щодо відкриття КПВВ, це друге питання, я не бачу, в чому там проблема. Тільки треба бажання, тільки однієї сторони. І обмін – також треба бажання", – зазначив президент

"Я не знаю, чи буде це до різдвяних, новорічних свят, я не впевнений, що це можна встигнути, але якщо ми до цих свят узгодимо ці пункти або узгодимо хоча б якісь з цих пунктів, вже буде непогано", - підсумував Зеленський.

Теги: #зеленський #ткг #донбас
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