США підтримують розслідування за фактом незаконного затримання 120 громадян України в Криму - посольство

США підтримують початок розслідування поліцією України факту незаконного затримання 120 громадян України в Криму, повідомило посольство США в Україні.

"Дуже стурбовані тим, що російська "влада" переслідує та затримала 120 кримських татар просто за те, що вони занепокоєні незаконним затриманням своїх співгромадян. Ми підтримуємо розслідування поліцією України цього чергового незаконного позбавлення свобод", - наголошується в повідомленні посольства США у Twitter у п'ятницю.

Як повідомлялося, співробітники Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного затримання 120 громадян України на території тимчасово окупованого півострова. Прес-служба поліції Криму заявила, що ввечері, 11 січня, під виглядом перевірок документів та автомобілів 120 представників кримськотатарського народу фактично були незаконно затримані окупаційними "правоохоронцями" з метою недопущення їх присутності в судовому засіданні у "справі Хізб ут-Тахрір", яке відбулося у вівторок уранці в Ростові-на-Дону.