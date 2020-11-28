Будівництво "Північного потоку 2" відновиться в грудні - поки йдеться про 2,6 км в економічних водах Німеччини

Nord Stream 2 AG планує відновити в найближчі тижні будівництво зупиненого рік тому будівництва морської магістралі. Поки повідомляється про плани добудувати невелику ділянку в німецьких водах.

"Ми плануємо відновити роботи з трубоукладення з використанням судна з якірним позиціонуванням у виключній економічній зоні Німеччини (ВЕЗ) в цьому році", - повідомили журналістам в проектній компанії газопроводу.

За даними сайту радіостанції NDR, роботи поновляться в суботу 5 грудня.

"Ми назвемо конкретне судно, яке буде використано, пізніше. На даному етапі план передбачає укладання відрізка в 2,6 км на кожній з гілок газопроводу", - повідомили в Nord Stream 2 AG.

Будівництво газопроводу "Північний потік 2" було зупинено майже рік тому після прийняття включення в військовий бюджет США санкцій щодо суден, які ведуть морське укладання труб. Після введення санкцій швейцарський підрядник Allseas звернув роботи на проекті. Як заявили в "Газпромі" (MOEX: GAZP), "проект "Північний потік 2", побудований майже на 94%, буде завершено російською стороною".

"Наступні кроки будуть визначені пізніше", - сказали "Інтерфаксу" в проектній компанії на питання щодо перспективи добудови решти магістралі.

Раніше заступник голови правління ПАТ "Газпром", генеральний директор ТОВ "Газпром експорт" Олена Бурмистрова повідомляла: "Терміни закінчення будівництва газопроводу залежать від безлічі факторів, включно з технічними характеристиками суден (зокрема, допоміжних) і обладнання, а також погодних умов у період проведення робіт на морській ділянці. Додається максимум зусиль для якнайшвидшого завершення цього комерційного проекту, незважаючи на високу політизованість полеміки навколо нього".

"Для будівництва газопроводу отримані всі необхідні дозволи. А нещодавно Датське енергетичне агентство видало і дозвіл на експлуатацію ділянки газопроводу, що проходить на шельфі країни", - додала Бурмистрова.