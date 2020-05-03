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11:00 03.05.2020

В Україні 502 людини захворіли на Covid-19 за минулу добу, 49 - одужали, 9 нових жертв вірусу

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В Україні 502 людини захворіли на Covid-19 за минулу добу, 49 - одужали, 9 нових жертв вірусу

На 502 людини зросла за минулу добу кількість хворих на Covid-19 в Україні, 9 хворих померли, 49 осіб одужали, загалом кількість інфікованих на 3 травня становить 11913 осіб, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу вранці в неділю.

"В Україні за минулу добу захворіло 502 особи, з них 58 дітей та 75 медичних працівників. Госпіталізовано 112 осіб. Зафіксовано 9 летальних випадків. При цьому хороша новина - 49 пацієнтів одужали", - сказав міністр.

За його словами, кількість інфікованих загалом становить 11 913 осіб, з них 829 дітей 2 325 медичних працівників.

При цьому загалом одужало 1 547 осіб.

Загалом летальних випадків в Україні від коронавірусу - 288. За останню добу проведено 5424 тестів методом ПЛР.

Степанов зазначив, що за добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській області (80), Чернівецькій області (73) та Тернопільській області (45).

Водночас, за опублікованими на сторінці в Фейсбуці даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ України, серед померлих від ускладнень, викликаних хворобою, 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

На амбулаторному лікуванні перебувають 8 348 пацієнтів, з них 680 дітей та 1 924 медпрацівники.

Станом на ранок 2 травня кількість хворих з початку поширення коронавірусу в Україні досягла 11 411, з них померли 279 осіб, а загальна кількість тих,хто одужав, становить 1 498.

Отже, станом на ранок неділі, 3 травня, в Україні кількість активних хворих становила 10 078, що на 444 більше, ніж добу раніше.

Добове зростання кількості хворих на 2 травня становило 550 випадків, 1 травня - 455 випадків, 30 квітня - 540 осіб, на 29 квітня – 456 осіб.

Отже, нинішній приріст кількості виявлених випадків зараження коронавірусом в Україні (502) дещо знизився порівняно з минулим днем, проте все одно залишається високим порівняно з даними за весь час епідемії в Україні.

Зростання кількості жертв коронавірусу за попередні три доби становило: на 2 травня – 7 осіб, на 1 травня – 11 осіб, на 30 квітня – 11 осіб.

Зростання кількості пацієнтів, які одужали, за минулі три доби становило відповідно - 85, 175 і 135 осіб.

За даними ЦГЗ, станом на 3 травня на амбулаторному лікуванні перебувають 8348 пацієнтів, з них 680 дітей та 1924 медпрацівники. Загалом потребували госпіталізації 3565 осіб, з них 149 дітей і 401 медик. Підключення до апарата штучної вентиляції легенів потребували 158 осіб, зокрема одна дитина і 14 медиків.

У МОЗ зазначили, що станом на ранок 3 травня до центру надійшло 681 повідомлення про підозру на Covid-19. Загалом із початку 2020 року надійшло 31 724 повідомлення про підозру на Covid-19.

Теги: #степанов #коронавірус
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