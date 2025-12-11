Одещина зазнала чергової ворожої атаки БПЛА, є пошкодження об’єкту енергетики та житла

Вночі Одещина стала об’єктом атаки російських ударних безпілотників, спрямованої на цивільну, енергетичну та транспортну інфраструктуру регіону, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, більшість повітряних цілей було знищено силами протиповітряної оборони, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики.

"Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками", — зазначив Кіпер.

У свою чергу пресслужба ДСНС повідомила, що загиблих та постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучався пожежний потяг "Укрзалізниці", понад 50 вогнеборців та 13 одиниць техніки. Пожежі були оперативно ліквідовані.

Джерела: https://t.me/odeskaODA/12758

https://t.me/dsns_telegram/54676