Інтерфакс-Україна
Події
08:40 11.12.2025

Одещина зазнала чергової ворожої атаки БПЛА, є пошкодження об’єкту енергетики та житла

1 хв читати
Одещина зазнала чергової ворожої атаки БПЛА, є пошкодження об’єкту енергетики та житла

Вночі Одещина стала об’єктом атаки російських ударних безпілотників, спрямованої на цивільну, енергетичну та транспортну інфраструктуру регіону, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, більшість повітряних цілей було знищено силами протиповітряної оборони, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики.

"Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками", — зазначив Кіпер.

У свою чергу пресслужба ДСНС повідомила, що загиблих та постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучався пожежний потяг "Укрзалізниці", понад 50 вогнеборців та 13 одиниць техніки. Пожежі були оперативно ліквідовані.

Джерела: https://t.me/odeskaODA/12758

https://t.me/dsns_telegram/54676

Теги: #одеська_область #енергетика #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:01 11.12.2025
Росіяни атакували енергетичні обʼєкти у Кременчуцькому районі, виникли пожежі - ОВА

Росіяни атакували енергетичні обʼєкти у Кременчуцькому районі, виникли пожежі - ОВА

09:14 10.12.2025
Окупанти вночі масовано атакували Одеську область безпілотниками, є одне влучання, критична інфраструктура працює

Окупанти вночі масовано атакували Одеську область безпілотниками, є одне влучання, критична інфраструктура працює

19:29 09.12.2025
Уряд доручив переглянути списки заборонених до відключення е/е підприємств та зменшити зовнішнє освітлення

Уряд доручив переглянути списки заборонених до відключення е/е підприємств та зменшити зовнішнє освітлення

19:12 09.12.2025
Фізично неможливо захистити 3,5 тис. підстанцій в Україні - заступник глави Міненерго

Фізично неможливо захистити 3,5 тис. підстанцій в Україні - заступник глави Міненерго

01:40 09.12.2025
У Тернополі вже 38 жертв російської атаки 19 листопада, з них 8 дітей - поліція

У Тернополі вже 38 жертв російської атаки 19 листопада, з них 8 дітей - поліція

05:40 08.12.2025
Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки російських БпЛА на Чернігів – МВА

Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки російських БпЛА на Чернігів – МВА

02:31 08.12.2025
Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА в Охтирці зросла до семи – ОВА

Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА в Охтирці зросла до семи – ОВА

01:19 08.12.2025
П'ятеро цивільних постраждали внаслідок атаки російських ударних дронів в Сумській області – ОВА

П'ятеро цивільних постраждали внаслідок атаки російських ударних дронів в Сумській області – ОВА

17:33 06.12.2025
Молдова звернулась по екстрену енергетичну допомогу до Румунії через атаки на енергосистему України – ЗМІ

Молдова звернулась по екстрену енергетичну допомогу до Румунії через атаки на енергосистему України – ЗМІ

11:28 06.12.2025
Головною ціллю ударів РФ вночі була енергетика – Зеленський

Головною ціллю ударів РФ вночі була енергетика – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

СБУ зупинила роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі - джерело

Суд розгляне позов про стягнення в дохід держави майже 3 млн грн необґрунтованих активів посадовця ЗСУ

Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко

Команда IT-компанії GlobalLogic з 2022р поповнилася більш ніж 1 тис. спеціалістів

Одесита, який п'яним повідомив про мінування власного будинку, посадили під домашній арешт - поліція

Минулої доби Харківщина зазнала атак у чотирьох населених пунктах, один загиблий, двоє поранених — ОВА

Трамп заявив про початок надання "золотих карток" для іноземців, які бажають жити у США

Поліція розслідує влучання дрона у житловий будинок на Львівщині

США передавали Європі пропозиції щодо повернення російської економіки у світову систему - ЗМІ

Кабмін призначив Петрука заступником міністра економіки і Пивоварова - держсекретарем Мінекономіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА