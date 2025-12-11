Один загиблий та восьмеро поранених під час атак на Херсонщину, пошкоджено житло та інфраструктуру

Минулої доби російські війська здійснили удари по населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Зміївка, Томарине, Новокаїри, Милове, Качкарівка, Тягинка, Високе, Одрадокам’янка, Новорайськ, Червоний Маяк, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Веселе та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та п’ять приватних будинків. Також окупанти понівечили супермаркет, господарчу споруду, газогони та приватні автомобілі", — зазначив Прокудін у Телеграм.