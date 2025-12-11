Інтерфакс-Україна
Події
08:14 11.12.2025

Один загиблий та восьмеро поранених під час атак на Херсонщину, пошкоджено житло та інфраструктуру

1 хв читати
Один загиблий та восьмеро поранених під час атак на Херсонщину, пошкоджено житло та інфраструктуру

Минулої доби російські війська здійснили удари по населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Зміївка, Томарине, Новокаїри, Милове, Качкарівка, Тягинка, Високе, Одрадокам’янка, Новорайськ, Червоний Маяк, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Веселе та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та п’ять приватних будинків. Також окупанти понівечили супермаркет, господарчу споруду, газогони та приватні автомобілі", — зазначив Прокудін у Телеграм.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:08 11.12.2025
ОВА: Двоє поранених під час атак на 17 населених пунктів Запорізької області, є пошкодження житла та інфраструктури

ОВА: Двоє поранених під час атак на 17 населених пунктів Запорізької області, є пошкодження житла та інфраструктури

18:26 10.12.2025
Мирний житель загинув на Херсонщині через російський обстріл

Мирний житель загинув на Херсонщині через російський обстріл

17:55 10.12.2025
Через російський удар у Херсоні поранені п’ятеро місцевих жителів

Через російський удар у Херсоні поранені п’ятеро місцевих жителів

11:40 10.12.2025
Внаслідок обстрілу є знеструмлені споживачі в Миколаївській і Харківській областях – "Укренерго"

Внаслідок обстрілу є знеструмлені споживачі в Миколаївській і Харківській областях – "Укренерго"

08:55 09.12.2025
Ворог атакував Херсонщину, дві жертви та п'ятеро постраждалих

Ворог атакував Херсонщину, дві жертви та п'ятеро постраждалих

08:26 09.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 26 населених пункти Запорізької області, є постраждалі

Під ворожим обстрілом опинилися 26 населених пункти Запорізької області, є постраждалі

08:13 09.12.2025
Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

19:51 08.12.2025
Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

18:03 08.12.2025
Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли – прокуратура

Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли – прокуратура

11:42 08.12.2025
П'ятеро загиблих, 11 постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

П'ятеро загиблих, 11 постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

Росіяни атакували енергетичні обʼєкти у Кременчуцькому районі, виникли пожежі - ОВА

Відповідь України на останній проєкт мирного плану порушує питання Запорізької АЕС

Палата представників США ухвалила майже трильйонний оборонний бюджет на 2026 рік: Україні передбачено $800 млн

Окупанти за добу втратили 1 460 осіб та 160 од. спецтехніки - Генштаб

11 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Донеччина: за тиждень евакуйовано 650 людей, у зоні активних бойових дій залишаються 13,8 тис. жителів

Бельгія пропонує ЄС створити додатковий фінансовий резерв для захисту від Кремля щодо кредиту Україні

ВООЗ та фонд ASEF передали Україні лабораторні набори для виявлення високоризикових патогенів на 4,7 млн грн

Єврокомісар з питань розширення: Угорщина не зможе зупинити вступ України до ЄС

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА