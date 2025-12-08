Зеленський: Я не бачу, щоб Китаю було вигідне закінчення цієї війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "невигідна слабка Росія і програвша Росія", тому він вважає, що Китай не прагне закінчення російсько-української війни.

"Безумовно, Китай – міцна країна, міцна економіка, а найголовніше в нашому випадку – це вплив, який Китай точно має на Росію, особисто на Путіна. Але при всій повазі до народу Китаю, до історії, до культури, ми повинні, чесно сказати, я не бачу, щоби Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Чому? Тому що, я думаю, що ми читали з вами… нову (безпекову – ІФ-У) доктрину США… Це дві великі держави, великі економіки, і це велике протистояння. Це не значить, що це війна, може бути протистояння будь-які дипломатичні, економічні – це відбувається. І сьогодні Китаю невигідна слабка Росія і програвша Росія в цьому форматі. І через це, чесно, страждає український народ", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у понеділок.

Зеленський додав, що якщо "Китаю невигідно зупинити Росію, це значить, що йде продовження війни".

"Це не значить, що Китай прямо зброєю підтримує Росію, але точно не підтримує зупинку цієї війни. Це остаточно. Плюс, а вже ж є ті чи інші доповіді наших розвідок про постачання верстатів, якихось речей на території Росії з Китаю, але прямого постачання зброї – мені не доповідали про це", - сказав Зеленський.