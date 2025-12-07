Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 139 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 32 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинули 87 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 3358 дронів-камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 46 штурмових та наступальних дій.

