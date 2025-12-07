Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 98 од. спецтехніки

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 1 180 окупантів, 3 танки, 33 артсистеми, 540 БПЛА, а також 98 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 180 870 (+1 080) осіб, танків – 11 401 (+3) од., бойових броньованих машин – 23 688 (+0) од., артилерійських систем – 34 907 (+33) од., РСЗВ – 1 562 (+2) од., засоби ППО – 1 253 (+0) од., літаків – 431 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 927 (+540) од., крилаті ракети – 4 054 (+30) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 69 135 (+98) од., спеціальна техніка – 4 015 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.