18:39 30.11.2025

РФ за день здійснила понад 50 атак по Дніпропетровщині, є поранений

РФ за день здійснила понад 50 атак по Дніпропетровщині, є поранений
Ворог протягом неділі понад пів сотні разів атакував Дніпропетровську область, є постраждалий, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

Так, за словами глави ОВА, по Нікопольському району російські війська гатили з важкої артилерії та застосовували FPV-дрони. Під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Постраждав 32-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення. Лікуватиметься амбулаторно.

Також пошкоджені сільськогосподарське підприємство, майже півтора десятка приватних будинків, 6 господарських споруд, парники, гараж, заправка. Зачепило інфраструктуру, газогін, лінії електропередач, декілька автівок, мікроавтобус.

"За уточненою інформацією, через вчорашній обстріл з РСЗВ "Град" Мирівської громади, потрощені 4 приватні оселі й господарську споруду", - зазначив Гайваненко.

Крім того, не полишав у спокої агресор і Синельниківщину. Поцілив безпілотниками по Покровській громаді. Понівечений приватний будинок.

Між тим, є оновлені дані наслідків атаки на Петропавлівську громаду, що сталася вночі. Там пошкоджені 4 багатоквартирні будинки й один приватний. Побиті гаражі й дві автівки.

