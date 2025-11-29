Академія сучасної освіти А+ на території ЖК "Комфорт Таун" зазнала пошкоджень від російського обстрілу

Академія сучасної освіти А+ на території ЖК "Комфорт Таун" в Дніпровському районі Києва зазнала пошкоджень від російського обстрілу.

"Ми маємо часткові пошкодження скла, але головне, що всі цілі і все можна швидко полагодити", - написала директорка школи Тетяна Шаповалова в мережі Facebook.

Вона зазначила, що з понеділка учбовий заклад запрацюємо в звичайному режимі.

Даний заклад позашкільної освіти знаходиться безпосередньо напроти будинку, у який в результаті російського обстрілу в суботу упали уламки ворожого БпЛА.

Як повідомлялося, ЖК "Комфорт Таун" в Дніпровському районі Києва постраждав від російського обстрілу в ніч на суботу.