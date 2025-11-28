Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах.

"Третє – я говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки й будуть рішення", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п’ятницю.

Президент зазначив, що з регіонів "забагато негативу".

"Ми домовилися, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко", - повідомив він.