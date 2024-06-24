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18:08 24.06.2024

Правоохоронці розслідують 29 воєнних злочинів, унаслідок яких загинули українські спортсмени - перший заступник генпрокурора Хоменко

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Правоохоронні органи розслідують 29 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, унаслідок яких загинули українські спортсмени, повідомив перший заступник генерального прокурора Олексій Хоменко.

"На цей момент від початку повномасштабного вторгнення ми маємо 50 жертв серед наших спортсменів (цивільних - ІФ-У) та розслідуємо 29 кримінальних проваджень", - сказав він на пресконференції "Воєнні злочини Росії проти українського спорту" в Києві в понеділок.

Зазначається, що на сьогодні п'ятьом військовослужбовцям Збройних сил РФ повідомлено про підозру у вчиненні таких злочинів.

"На жаль, весь масштаб злочинів РФ ми зможемо зрозуміти лише після деокупації. Ми можемо лише здогадуватися, що наразі відбувається на тимчасово окупованій території нашої держави. Беручи до уваги, що спортсмени люди активні, займають проукраїнську позицію, тому й стають першими жертвами агресора", - наголосив Хоменко.

За його словами, першим засобом для притягнення до відповідальності російських злочинців є національне законодавство України (майже 90% проваджень скеровують до національних судів).

За словами першого заступника генпрокурора, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні знищено або зруйновано 166,2 тис. цивільних об'єктів: 134,1 тис. житлових будинків, 3,3 тис. навчальних закладів, 770 закладів охорони здоров'я та 6,3 тис. об'єктів мереж і комунікацій.

За результатами розслідувань обстрілів цивільної інфраструктури 48 російським військовим повідомлено про підозру, 21 особі висунуто обвинувачення, а дев'ятьох засуджено за воєнні злочини.

Як повідомлялося, станом на 24 червня 2024 року кількість загиблих українських спортсменів і тренерів унаслідок повномасштабної війни РФ проти України сягнула 479 осіб (військові та цивільні).

З початку повномасштабного вторгнення РФ проти України зруйновано та пошкоджено 518 об'єктів спортивної інфраструктури.

Теги: #правоохоронні_органи #хоменко

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