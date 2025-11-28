Інтерфакс-Україна
13:18 28.11.2025

В Україні в суботу майже без опадів, у неділю на заході та півдні – невеликі дощі, вночі та вранці – туман

В Україні у суботу, 29 листопада, без опадів, лише на Одещині вночі невеликий дощ. Вночі та вранці у більшості областей туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура на півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, в Криму до 16°; на решті території вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві у суботу без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 29 листопада найвища температура вдень була 12,6° в 1898р., найнижча вночі -19,4° в 1915р.

В неділю, 30 листопада, вночі на Прикарпатті та Закарпатті, вдень у більшості південних областей та в Криму невеликий дощ (на півдні Одещини помірний); на решті території без опадів.

Вночі та вранці в західних, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях місцями туман.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Києві в неділю без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

