Жінка й дитина загинули в Херсоні внаслідок атаки російського дрона – прокуратура

Жінка й дитина загинули внаслідок атаки ворожого дрона по Херсону, повідомила Херсонська обласна прокуратура в телеграм-каналі.

"За даними слідства, 26 листопада 2025 року близько 19:40 російські війська вдарили по цивільній автівці у Херсоні дроном. Унаслідок атаки загинули 34-річна жінка та 6-річна дитина. Поранення отримав водій автомобіля, його доправлено до медичного закладу", - сказано в повідомленні облпрокуратури.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель цивільних осіб (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати обставини злочину та збирати докази чергової атаки російських військових на цивільних.