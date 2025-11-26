Інтерфакс-Україна
Сибіга озвучив європейським партнерам пʼять пріоритетних кроків для підтримки України і тиску на РФ

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у позачерговому неформальному засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС спільно з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже, яка перебуває з візитом в Києві. Він закликав до посилення підтримки України та тиску на РФ.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, Сибіга поінформував європейських колег про актуальний розвиток мирних зусиль після отримання українською стороною пропозицій США та роботу на рівні радників з національної безпеки, включно із зустріччю в Женеві.

Він наголосив, що Україна віддана миру та вітає зусилля президента США Дональда Трампа, налаштована на конструктивну роботу задля припинення війни.

"Вкрай важливо не дозволити нікому виставити Україну чи Європу перешкодою для миру", - зазначив міністр.

Глава МЗС повторив, що Україна використовуватиме кожну, навіть найменшу можливість для досягнення справедливого миру. Водночас він нагадав, що Росія все ще прагне затягувати війну, а не шукати миру.

"Президент Трамп хоче миру. президент Зеленський хоче миру. Європейські лідери хочуть миру. Лише Путін хоче продовження війни", - заявив він.

Очільник українського дипломатичного відомства закликав європейських партнерів й надалі нарощувати підтримку України та підвищувати ціну війни для агресора. У цьому контексті він виділив пʼять пріоритетних кроків.

По-перше, за його словами, важливе якнайшвидше ухвалення 20 пакету санкцій ЄС проти РФ. Серед його ключових елементів мають бути обмеження на доступ Росії до морських послуг, санкції проти портів третіх країн, російських фінансових установ, олігархів та розширення переліку категорій заборонених товарів. По-друге, необхідне якнайшвидше остаточне рішення щодо репараційного кредиту та повного використання знерухомлених активів РФ;

По-третє, як наголосив Сибіга - практичне відкриття переговорів про вступ України до ЄС; по-четверте, посилення України додатковими оборонними спроможностями, пакетами стримування агресора, фінансовою підтримкою та інвестиціями в оборонну промисловість;

Пʼятий пріоритет - підготовка дієвих гарантії безпеки, щоб не допустити повторення війни.

Сибіга закликав європейських колег зберегти трансатлантичну єдність, адже вигоду від розбіжностей між Європою та США може отримати лише Росія.

Міністр вкотре висловив вдячність європейським партнерам за підтримку та солідарність і нагадав про свій заклик активізувати візити високого рівня до України на знак підтримки українського народу.

