Найближчі два дні Україну чекає сира прохолодна погода, місцями з туманами та невеликими дощами

У четвер, 27 листопада, в Україні без істотних опадів, у більшості північних, центральних, Одеській, Хмельницькій та Чернівецькій областях вдень невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у південній частині вночі 6-11°, вдень 12-17°; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

У Києві у четвер вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 7-9° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 27 листопада найвища температура вдень була 14,4 в 1898р., найнижча вночі -21,9 в 1890р.

У п'ятницю, 28 листопада, у центральних, більшості північних, Одеській та Чернівецькій областях вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні, крім північних та більшості західних областей, місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; на решті території вночі 0-5° тепла, на півдні та південному сході країни до 9°, вдень 7-12°, на півдні країни до 15°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 3-8° тепла.

У Києві у п'ятницю вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень близько 5°.