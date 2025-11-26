Волонтери УЧХ допомагали ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Запоріжжя

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місцях ліквідації наслідків російської атаки дронів на Запоріжжя.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з рятувальниками надавав допомогу на місцях ударів по місту. Волонтери надали допомогу 8 постраждалим на місці, ще трьох людей транспортували до лікарні в тяжкому стані", — повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу. Волонтери також надавали постраждалим першу психологічну допомогу.

Крім того, Запорізька обласна організація Українського Червоного Хреста на місці видає гуманітарну допомогу — матеріали для тимчасового відновлення пошкоджених осель.

Як повідомлялося, внаслідок масованого російського обстрілу Запоріжжя в ніч на 26 листопада, постраждали 19 людей. У місті було зафіксовано значні руйнування житлової інфраструктури та кілька осередків масштабних пожеж. Пошкоджено 31 багатоповерхівку та 20 приватних будинків. Пʼять багатоповерхівок постраждали найбільше - через масштабні пожежі, які виникли після влучань. Зафіксовано удар по гуртожитку університету, де в цей час перебували люди. Аварійно-рятувальні роботи завершено.