12:25 26.11.2025

Волонтери УЧХ допомагали ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Запоріжжя

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місцях ліквідації наслідків російської атаки дронів на Запоріжжя.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з рятувальниками надавав допомогу на місцях ударів по місту. Волонтери надали допомогу 8 постраждалим на місці, ще трьох людей транспортували до лікарні в тяжкому стані", — повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу. Волонтери також надавали постраждалим першу психологічну допомогу.

Крім того, Запорізька обласна організація Українського Червоного Хреста на місці видає гуманітарну допомогу — матеріали для тимчасового відновлення пошкоджених осель.

Як повідомлялося, внаслідок масованого російського обстрілу Запоріжжя в ніч на 26 листопада, постраждали 19 людей. У місті було зафіксовано значні руйнування житлової інфраструктури та кілька осередків масштабних пожеж. Пошкоджено 31 багатоповерхівку та 20 приватних будинків. Пʼять багатоповерхівок постраждали найбільше - через масштабні пожежі, які виникли після влучань. Зафіксовано удар по гуртожитку університету, де в цей час перебували люди. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

 

