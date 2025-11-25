Інтерфакс-Україна
Події
23:57 25.11.2025

Кількість поранених унаслідок атаки росіян на Запоріжжя зросла до семи — ОВА

1 хв читати

Під час чергової атаки російських сил на Запоріжжя семеро людей дістали поранень, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Кількість постраждалих зростає: уже семеро поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Троє людей госпіталізовані. Їм надається уся необхідна допомога", - зазначив Федоров.

Як повідомлялося, раніше очільник ОВА інформував, що в місті пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Крім того, постраждали гуртожиток, магазин, автозаправна станція та одне з підприємств.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/29038

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

