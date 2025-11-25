Заступниця генсека НАТО прибула до Києва, провела переговори із Сибігою

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та заступниця генсека НАТО Радміла Шекерінська обговорили у Києві ініціативу PURL, збільшення туди внесків та мирні ініціативи.

"Був радий вітати заступницю Генерального секретаря НАТО Радмілу Шекерінську в МЗС України для детальних переговорів щодо співпраці Україна-НАТО, мирних зусиль та зміцнення оборони й стійкості України. Я поінформував заступницю генерального секретаря про наслідки нічних ударів Росії та поділився пріоритетними потребами України у посиленні нашої протиповітряної оборони та інших спроможностей", - написав міністр у соцмережі Х

Сторони погодилися, що російські удари суперечать мирним зусиллям, очолюваним Сполученими Штатами та президентом Дональдом Трампом. Сибіга та Шекерінська також обмінялися думками щодо наступних кроків у мирному процесі.

"Я ціную те, що заступниця генерального секретаря підтвердила готовність докласти всіх зусиль для зміцнення України як за дипломатичним столом, так і на полі бою. Ми приділили особливу увагу дуже ефективній ініціативі НАТО PURL та способам збільшення внесків до неї", - наголосив глава МЗС.

Сибіга додав, що з нетерпінням чекаю на майбутнє засідання Ради НАТО-Україна на рівні міністрів.