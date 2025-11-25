Інтерфакс-Україна
Події
14:41 25.11.2025

Підозрювані члени злочинної організації мали довідки на детективів НАБУ - Абакумов

Підозрювані члени злочинної організації, викритої в ході операції "Мідас", мали довідки на детективів НАБУ, які розслідували резонансні справи, зокрема у сфері енергетики, заявив детектив НАБУ Олександр Абакумов.

"Ми встановили, що … було зібрано в цілому 527 довідок щодо різних впливових людей в державі", - повідомив Абакумов на засіданні парламентського комітету з питань антикорупційної політики у вівторок.

За його словами, серед цих 527 файлів 15 - довідки на детективів Національного антикорупційного бюро, які безпосередньо здійснювали розслідування у сфері енергетики, у сфері правоохоронних органів і вели інші резонансні розслідування. Абакумов зазначив, що в довідках міститься інформація із закритих баз - дані про місце проживання особи та її родичів, контактні номери телефону, паспортні дані.

"Форма складання цього документу, суть цього документу і зміст наштовхують на думку, що це зроблено правоохоронними органами для того, щоб формувати відповідну базу", - наголосив детектив.

Абакумов також розповів про факти несанкціонованого доступу до реєстру судових рішень окремих осіб, після чого підозрюваним повідомляли про заплановані слідчі дії.

"Минулого року ми викрили групу адвокатів, які безпосередньо здійснювали несанкціонований доступ до реєстру судових рішень і таким чином моніторили всі ухвали, які ми отримали на проведення обшуків", - наголосив Абакумов.

За його словами,  відомо про інші групи людей (не адвокатів), які продовжують моніторити реєстр судових рішень для того, щоб бути обізнаними про потенційні  слідчі та процесуальні дії НАБУ за відповідними кримінальними провадженнями.

Абакумов звернув увагу народних депутатів на необхідність якимось чином обмежити інформацію реєстру судових рішень: "хоча б інформацію про обшуки, які ми готуємо, подаємо й отримуємо ухвали".

 

Теги: #мідас #набу

