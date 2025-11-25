Інтерфакс-Україна
09:34 25.11.2025

В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії – КМВА

В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії, повідомляє міська військова адміністрація столиці ранком у вівторок.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів. Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки", - йдеться у повідомленні КМВА у телеграм-каналі .

 

Теги: #київ #укренерго #енергетика

