Інтерфакс-Україна
07:27 25.11.2025

Уже двоє загиблих у Києві - мер

Станом на 7 годин ранку вівторка до двох жертв у Києві внаслідок ворожої атаки, повідомив мер Віталій Кличко.

"Двоє загиблих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Постраждали 7 людей. Двох із них медики госпіталізували", - написав він у телеграмі.

Кличко додав, що Київ знову під обстрілом.

Також у Святошинському районі зафіксовано руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

Між тим, очільник МВА Тимур Ткаченко зазначив, що серед жертв 86-річна жінка. Також є інформація про 7 поранених, в тому числі постраждала дитина.

"Перевіряємо дані. Наразі надходять нові звернення про наслідки атаки, зокрема в Святошинському районі", - пише він у телеграмі.

 

 

Теги: #київ #жертви #атака

